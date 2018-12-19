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Суд продовжив арешт Савченко до 18 лютого

Підозрювані і їхні адвокати понад 5 місяців знайомляться з матеріалами справи
Шевченківський районний суд Києва продовжив утримання під вартою для депутата Верховної Ради Надії Савченко ще на два місяці - до 18 лютого 2019 року.
Суд продовжив арешт Савченко до 18 лютого Фото: radiosvoboda.org

Суд задовольнив клопотання Головної військової прокуратури про продовження арешту підозрюваній, повідомила її прес-секретар Тетяна Проторченко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 30 липня Генеральна прокуратура і Служба безпеки України завершили розслідування кримінального провадження стосовно Савченко і голови організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана за підозрою в тероризмі. Зараз підозрювані і їхні адвокати знайомляться з матеріалами справи.

Савченко перебуває під арештом з 23 березня 2018 року. 

22 березня 2018 року Верховна Рада дала дозвіл на затримання й арешт Савченко, генпрокурор Луценко оголосив підозру народній депутатці. 23 березня Надію Савченко взяли під варту без можливості застави. Її підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посяганні на життя державних і громадських діячів, підготовці до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

 
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19 12 2018 11:51
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