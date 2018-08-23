До України не пустили злодіїв у законі з Росії та Кавказу, – СБУ
Представники кримінальних кіл РФ та однієї з країн Південного Кавказу намагалися потрапити до України для координації діяльності злочинних угруповань.
"Злодії в законі" мали взяти під контроль перерозподіл грошових потоків від протиправного бізнесу, зокрема торгівлі наркотиками, викрадення імпортних автомобілів, а також від грабежів та розбійних нападів", - повідомляє прес-центр СБУ.
Фото: СБУ
Згідно з інформацією СБУ, частина цих "прибутків" передбачалась на фінансування бойовиків ОРДЛО.
"За задумом іноземних кураторів, протиправна діяльність "злодіїв в законі" мала б загострити криміногенну обстановку в нашій державі", - наголосили правоохоронці.
Фото: СБУ
У службі розповіли, що з початку 2018 року заборонили в’їзд до України понад ста "злодіям в законі", які можуть бути причетні до угруповань, що спеціалізуються на викрадені людей, вимаганні, торгівлі зброєю та наркотиками.
Фото: СБУ
Нагадаємо, кількість злочинів з боку іноземців в Україні вже сягнула 950 випадків лише за цей рік.
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