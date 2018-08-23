До України не пустили злодіїв у законі з Росії та Кавказу, – СБУ

СБУ блокувала спроби дестабілізації ситуації в Україні через кримінальні кола

У Службі безпеки України заявляють, що блокували спроби спецслужб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні через своїх "злодіїв у законі".

Представники кримінальних кіл РФ та однієї з країн Південного Кавказу намагалися потрапити до України для координації діяльності злочинних угруповань.

"Злодії в законі" мали взяти під контроль перерозподіл грошових потоків від протиправного бізнесу, зокрема торгівлі наркотиками, викрадення імпортних автомобілів, а також від грабежів та розбійних нападів", - повідомляє прес-центр СБУ.



Фото: СБУ

Згідно з інформацією СБУ, частина цих "прибутків" передбачалась на фінансування бойовиків ОРДЛО.

"За задумом іноземних кураторів, протиправна діяльність "злодіїв в законі" мала б загострити криміногенну обстановку в нашій державі", - наголосили правоохоронці.



Фото: СБУ