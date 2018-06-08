CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа український ринок цьогоріч або, в крайньому випадку, в 2019 році мають зайти дві нові авіаційні компанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До України цьогоріч мають зайти дві нові авіакомпанії, - Омелян
За словами міністра, вони суттєво розширять свою географію польотів в Україні
Володимир Омелян. Фото: ukr.lb.ua
"Цьогоріч мають бути ще мінімум дві авіакомпанії в Україні. Я сподіваюся, що вони в цього року почнуть польоти. Якщо ні, то наступного року - точно. Але, безумовно, ті компанії, які з осені зайдуть, суттєво розширять свою географію польотів в Україні наступного року", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНІАН.
Нагадаємо, Wizz Air запустить чотири нові маршрути з українських аеропортів "Львів" та "Харків" в міста Європи в жовтні 2018 року.
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06 08 2018 21:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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