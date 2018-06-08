До України цьогоріч мають зайти дві нові авіакомпанії, - Омелян

На український ринок цьогоріч або, в крайньому випадку, в 2019 році мають зайти дві нові авіаційні компанії.

"Цьогоріч мають бути ще мінімум дві авіакомпанії в Україні. Я сподіваюся, що вони в цього року почнуть польоти. Якщо ні, то наступного року - точно. Але, безумовно, ті компанії, які з осені зайдуть, суттєво розширять свою географію польотів в Україні наступного року", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНІАН.

Нагадаємо, Wizz Air запустить чотири нові маршрути з українських аеропортів "Львів" та "Харків" в міста Європи в жовтні 2018 року.