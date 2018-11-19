До Верховної Ради внесли доопрацьований проект бюджету на 2019 рік
У пояснювальній записці йдеться, що доопрацьований документ "є збалансованим і спрямований на вирішення низки першочергових і невідкладних питань", пише LB.ua.
Згідно з документом, доходи держбюджету на 2019 рік передбачили в сумі 1 трлн 26 млрд 131,8 млн грн, зокрема доходи загального фонду – 928 млрд 507,9 млн грн і доходи спеціального фонду – 97 млрд 623,9 млн грн.
Витрати проекту передбачені в сумі 1 трлн 112 млрд 130 млн грн, зокрема видатки загального фонду – 1 трлн 5 млрд 767,5 млн грн і витрати спеціального фонду – 106 млрд 362,4 млн грн.
Граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначено в сумі 89 млрд 989,3 млн грн, зокрема граничний обсяг дефіциту загального фонду – 69 млрд 617,2 млн грн і граничний обсяг дефіциту спеціального фонду – 20 млрд 372,1 млн грн.
Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду очікує на голосування щодо держбюджету, аби остаточно затвердити нову програму співпраці з Україною та виділити перший транш в рамках нової програми.
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