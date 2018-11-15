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Рада МВФ очікує ухвалення закону про держбюджет для надання траншу Україні

Серед ключових вимог МВФ щодо продовження співпраці з Україною — ухвалення збалансованого бюджету на 2019 рік
Рада директорів Міжнародного валютного фонду очікує на голосування українським парламентом закону про державний бюджет на 2019 рік для того, аби остаточно затвердити нову програму співпраці з Україною та виділити перший транш в рамках нової програми.
Рада МВФ очікує ухвалення закону про держбюджет для надання траншу Україні Фото: УНІАН

"Ми очікуємо, що рада директорів розгляне програму пізніше цього року, після виконання попередніх умов, а саме — ухвалення державного бюджету на 2019 рік", — повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу у Вашингтоні.

Зазначається, що серед ключових вимог МВФ щодо продовження співпраці з Україною — ухвалення збалансованого бюджету на 2019 рік. Зокрема, дефіцит державного бюджету не має перевищувати 2,3% від ВВП України.

Нагадаємо, міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні становити близько 30 млрд доларів. Востаннє вони перебували на такому рівні ще в середині 2012 року.

Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду заявила про готовність затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) – лише після остаточного перегляду тарифів на опаленнявідповідно з підвищенням ціни на газ.

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15 11 2018 18:20
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