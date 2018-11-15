Рада МВФ очікує ухвалення закону про держбюджет для надання траншу Україні
"Ми очікуємо, що рада директорів розгляне програму пізніше цього року, після виконання попередніх умов, а саме — ухвалення державного бюджету на 2019 рік", — повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу у Вашингтоні.
Зазначається, що серед ключових вимог МВФ щодо продовження співпраці з Україною — ухвалення збалансованого бюджету на 2019 рік. Зокрема, дефіцит державного бюджету не має перевищувати 2,3% від ВВП України.
Нагадаємо, міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні становити близько 30 млрд доларів. Востаннє вони перебували на такому рівні ще в середині 2012 року.
Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду заявила про готовність затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) – лише після остаточного перегляду тарифів на опаленнявідповідно з підвищенням ціни на газ.
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