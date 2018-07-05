Доба на Донбасі: один військовий загинув, п'ять - поранених
"О 02.40, упродовж 20 хвилин, окупанти випустили 20 мін калібру 120 мм інфраструктурі населеного пункту Луганське", - повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Гуцуляк.
Також бойовики з боку окупованої Горлівки з артилерії калібру 122 мм здійснили 6 пострілів по Миколаївці та випустили 6 мін з міномету калібру 120 мм.
"Внаслідок обстрілу знищено 2 житлові будівлі та 1 господарську будівлю", - додав Гуцуляк.
Також за інформацією ООС, 6 травня бойовики двічі обстріляли з артилерії калібрів 152 та 122 мм Зайцеве.
"У результаті цього обстрілу 1 людина зазнала поранень, загорівся житловий будинок", - повідомив речник міноборони.
Загалом 6 травня бойовики здійснили 80 прицільних обстрілів оборонних позицій підрозділів ООС.
За цей день троє українських військових були поранені, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.
"Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, ще трьох захисників – задовільний", - повідомив Гуцуляк.
Також 6 травня один український захисник загинув.
"Під час патрулювання група на Горлівському напрямку потрапила у засідку. На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок підриву БМП один наш військовослужбовець загинув, двох – було поранено", - сказав речник.
Наразі стан здоров’я двох поранених – задовільний. Їм надається допомога у лікарні.
7 травня в ООС уже зафіксували 12 обстрілів з боку окупантів.
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