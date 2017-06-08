День в АТО: 31 обстріл, троє військових ЗСУ поранені
5 серпня терористи, на відміну від попередніх днів, не застосовували зброю, калібр якої перевищує 100 мм.
Ввечері та вночі бойовики 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів по українських позиціях біля Авдіївки. З цієї ж зброї сепаратисти тричі били по шахті Бутівка.
В кінці доби під обстріли терористів потрапили сили АТО в Опитному і Пісках. Близько 22:00 в результаті обстрілу опорного пункту ЗСУ в селищі Луганське один український військовий отримав поранення.
На Маріупольському напрямку було спокійніше. Тут бойовики вели провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Широкиного і Водяного.
На Луганському напрямку близько 19:00 бандити випустили не менше 12 мін калібру 82 мм по опорному пункту ЗСУ в Кримському. В результаті обстрілу двоє українських бійців отримали поранення.
У штабі зазначили, що сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Втрати бойовиків уточнюються.
Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, упродовж суботи, 5 серпня, бойовики продовжували поодинокі обстріли українських позицій, Збройні Сили України дають адекватну відповідь.
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