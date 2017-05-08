Незаконні збройні формування продовжують поодинокі обстріли, – штаб АТО

За інформацією штабу АТО, упродовж суботи, 5 серпня, бойовики продовжують поодинокі обстріли українських позицій, Збройні Сили України дають адекватну відповідь.

"Упродовж сьогоднішнього дня ситуація у зоні АТО не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує поодинокі обстріли українських позицій, Збройні Сили України дають адекватну відповідь", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 5 серпня 2017 року.

З опівночі російсько-окупаційні угруповання тричі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях сил АТО поблизу Авдіївки.

На Луганському напрямку бойовики двічі застосовували гранатомети в районі Новоолександрівки. Також під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти у Водяному, що на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, починаючи з 1 серпня розмір грошової винагороди за виконання бойових завдань у зоні АТО на першій лінії для військовослужбовців Збройних Сил України збільшено з 7500 до 10 000 грн.

За минулу добу незаконні збройні формування 38 разів порушили перемир’я. Троє українських військових отримали поранення.