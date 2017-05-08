Доба в АТО: збільшилась кількість обстрілів на Луганському і Донецькому напрямках
Одним з основних епіцентрів протистояння залишається Авдіївська промзона. Там майже всю ніч з різних напрямків бойовики обстрілювали українські укріплення з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. Також цієї ночі під ворожим вогнем опинились позиції української армії у селищах Зайцеве, Кам’янка та Луганське, - повідомляє прес-центр штабу АТО
На Луганському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано в районі Новоолександрівки. Тут наприкінці доби НЗФ 5 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО з різних видів зброї. Також бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри неподалік Донця.
На Маріупольському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили українські позиції у Лебединському і Широкиному. Близько 23 години в результаті ворожого обстрілу отримав осколкове поранення ще один український боєць.
У прес-центрі також додали, що за оперативною інформацією, у російсько-окупаційних підрозділах все частіше фіксуються випадки насильства.
"Нещодавно бойовик так званого полку морської піхоти після доведення наказу свого командира про позбавлення його грошової премії підірвав гранату у розташуванні підрозділу. Злочинець загинув сам і поранив трьох бандитів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби денна інтенсивність обстрілів позицій сил АТО з боку російсько-окупаційних угруповань залишилася без принципових змін.
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