Доба в АТО: збільшилась кількість обстрілів на Луганському і Донецькому напрямках

Після 18-ї години минулої доби противник збільшив кількість обстрілів на Луганському і Донецькому напрямках

За минулу добу незаконні збройні формування 38 разів порушили перемир’я. Троє українських військових отримали поранення.

Одним з основних епіцентрів протистояння залишається Авдіївська промзона. Там майже всю ніч з різних напрямків бойовики обстрілювали українські укріплення з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. Також цієї ночі під ворожим вогнем опинились позиції української армії у селищах Зайцеве, Кам’янка та Луганське, - повідомляє прес-центр штабу АТО

На Луганському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано в районі Новоолександрівки. Тут наприкінці доби НЗФ 5 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО з різних видів зброї. Також бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри неподалік Донця.

На Маріупольському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили українські позиції у Лебединському і Широкиному. Близько 23 години в результаті ворожого обстрілу отримав осколкове поранення ще один український боєць.

У прес-центрі також додали, що за оперативною інформацією, у російсько-окупаційних підрозділах все частіше фіксуються випадки насильства.

"Нещодавно бойовик так званого полку морської піхоти після доведення наказу свого командира про позбавлення його грошової премії підірвав гранату у розташуванні підрозділу. Злочинець загинув сам і поранив трьох бандитів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби денна інтенсивність обстрілів позицій сил АТО з боку російсько-окупаційних угруповань залишилася без принципових змін.