День в АТО: один український військовий поранений
Так, вночі і вдень, бойовики з гранатометів і стрілецької зброї чотири рази вели вогонь по Новоолександрівці, що на Луганському напрямку, інформує прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку, близько 6 ранку, внаслідок обстрілу нашого опорного пункту з гранатометів, один український військовий отримав поранення. Крім того, опівдні, ворог застосував міномети калібру 120 міліметрів по наших укріпленнях на підступах до селища Піски.
На Приморському напрямку під обстріл ворога двічі потрапили підрозділи сил АТО у Чермалику.
Варто додати, що нещодавно деякі інтернет-ресурси поширили інформацію про обладнання українськими військовими укріплень у селищі Сопино. Роботи проводились з метою підсилення захисту населеного пункту від бойовиків. Проте, розуміючи небажання селян знаходитись у безпосередній близькості до лінії оборони, керівництво АТО прийняло рішення про призупинення робіт. Це рішення ще раз показує, що українська армія не лише захищає мирне населення, а й прислухається до думки громади і намагається усіма способами убезпечити цивільних.
Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 3 серпня, у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі українські війська втрат не зазнали.
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