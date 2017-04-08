Доба в зоні АТО минула без втрат для ЗСУ, – Міноборони

Обстріли в зоні АТО тривають, хоч і з меншою інтенсивністю

Упродовж минулої доби, 3 серпня, у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі українські війська втрат не зазнали.

"За минулу добу в районі проведення Антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не був поранений", – повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, інформує 112.ua.

При цьому, за його словами, обстріли ворога на сході України продовжилися, хоч і з меншою інтенсивністю.

Як повідомляв iPress.uа, сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов випробував систему блокування антиукраїнського телерадіомовлення в районі збройного конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 21 раз відкривали вогонь, після 18:00 вони посилили обстріли.