CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУпродовж минулої доби, 3 серпня, у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі українські війська втрат не зазнали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в зоні АТО минула без втрат для ЗСУ, – Міноборони
Обстріли в зоні АТО тривають, хоч і з меншою інтенсивністю
Фото: ukrinform.com
"За минулу добу в районі проведення Антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не був поранений", – повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, інформує 112.ua.
При цьому, за його словами, обстріли ворога на сході України продовжилися, хоч і з меншою інтенсивністю.
Як повідомляв iPress.uа, сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов випробував систему блокування антиукраїнського телерадіомовлення в районі збройного конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 21 раз відкривали вогонь, після 18:00 вони посилили обстріли.
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04 08 2017 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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