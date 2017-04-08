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У зоні АТО випробували систему блокування антиукраїнського мовлення

Систему мають розгорнути вздовж лінії розмежування
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов випробував систему блокування антиукраїнського телерадіомовлення в районі збройного конфлікту на Донбасі.
У зоні АТО випробували систему блокування антиукраїнського мовлення Фото:ukrinform.ua

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Донецьк" провів випробування першого дослідного зразка комплексної системи інформаційної протидії", -  повідомляє прес-служба РНБО.

Турчинов повідомив, що систему мають розгорнути вздовж лінії розмежування.

"Що важливо, ця система дозволяє вибірково блокувати аналогові, цифрові та супутникові телерадіоканали, які розповсюджують сепаратистську та проросійську пропаганду, і водночас не заважати роботі українського телерадіоефіру",  — сказав він.

Глава Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Леонід Євдоченко повідомив, що для розгорнення системи після завершення випробувань потрібно до 4 місяців.

Нагадаємо, що раніше на сторінках The Washington Post з'явилася стаття про те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей телебачення має яскраво виражений радянський відтінок, тому що місцеві засоби масової інформації переписують стару пропаганду, використовують стереотипи і воскрешають культ Сталіна.

 

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04 08 2017 10:58
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