У зоні АТО випробували систему блокування антиукраїнського мовлення

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов випробував систему блокування антиукраїнського телерадіомовлення в районі збройного конфлікту на Донбасі.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Донецьк" провів випробування першого дослідного зразка комплексної системи інформаційної протидії", - повідомляє прес-служба РНБО.

Турчинов повідомив, що систему мають розгорнути вздовж лінії розмежування.

"Що важливо, ця система дозволяє вибірково блокувати аналогові, цифрові та супутникові телерадіоканали, які розповсюджують сепаратистську та проросійську пропаганду, і водночас не заважати роботі українського телерадіоефіру", — сказав він.

Глава Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Леонід Євдоченко повідомив, що для розгорнення системи після завершення випробувань потрібно до 4 місяців.