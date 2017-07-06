На Донбасі телебачення має яскраво виражений радянський відтінок, воскрешаючи культ Сталіна, - ЗМІ

Новини режисують так, щоб вони підкреслювали мудрість і щедрість російської держави – як це було за радянського контролю

На сторінках The Washington Post з'явилася стаття про те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей телебачення має яскраво виражений радянський відтінок, тому що місцеві засоби масової інформації переписують стару пропаганду, використовують стереотипи і воскрешають культ Сталіна.

Місцеві сепаратистські канали вдаються до декількох прийомів подачі інофрмації, йдеться у статті.

Так, спадщина СРСР сильно впливає на колективну підсвідомість. Тому новини режисують так, щоб вони підкреслювали мудрість і щедрість держави – як це було за радянського контролю. Ключові політичні послання, якими підкріплюють наративи, вигідні правлячим елітам, розробляються до виходу програми в ефір, пишуть автори публікації.

Основа цих сепаратистських каналів – малобюджетні історичні передачі. Одну з них веде праправнук Сталіна Яків Джугашвілі, який вважає своїм обов'язком "викриття антисталінської, антирадянської брехні", йдеться далі.

"Пропаганда про фашистів – дуже ефективний прийом, який впливає на російську громадську думку. Це не бездумний атавізм, вони знають, що це працює", – вважає Крістін Рот-Ей, викладач російської історії в Університетському коледжі Лондона.

До того ж, лідерів українських сепаратистів "подають" більш "по-радянськи", ніж російського президента Володимира Путіна.

За словами Катерини Хінкулової, фахівця з регіональних ЗМІ, лімітований зміст і часті повтори – також відгомін обмеженої радянської телепрограми. Таке повторення створює "домінантні символи", які допомагають конструювати або використовувати "культурну пам'ять" населення, зазначається у статті.

Нагадаємо, що в грудні 2016 повідомлялося, що мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі почнеться до кінця зими.