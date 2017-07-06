На Донбасі телебачення має яскраво виражений радянський відтінок, воскрешаючи культ Сталіна, - ЗМІ
Місцеві сепаратистські канали вдаються до декількох прийомів подачі інофрмації, йдеться у статті.
Так, спадщина СРСР сильно впливає на колективну підсвідомість. Тому новини режисують так, щоб вони підкреслювали мудрість і щедрість держави – як це було за радянського контролю. Ключові політичні послання, якими підкріплюють наративи, вигідні правлячим елітам, розробляються до виходу програми в ефір, пишуть автори публікації.
Основа цих сепаратистських каналів – малобюджетні історичні передачі. Одну з них веде праправнук Сталіна Яків Джугашвілі, який вважає своїм обов'язком "викриття антисталінської, антирадянської брехні", йдеться далі.
"Пропаганда про фашистів – дуже ефективний прийом, який впливає на російську громадську думку. Це не бездумний атавізм, вони знають, що це працює", – вважає Крістін Рот-Ей, викладач російської історії в Університетському коледжі Лондона.
До того ж, лідерів українських сепаратистів "подають" більш "по-радянськи", ніж російського президента Володимира Путіна.
За словами Катерини Хінкулової, фахівця з регіональних ЗМІ, лімітований зміст і часті повтори – також відгомін обмеженої радянської телепрограми. Таке повторення створює "домінантні символи", які допомагають конструювати або використовувати "культурну пам'ять" населення, зазначається у статті.
Нагадаємо, що в грудні 2016 повідомлялося, що мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі почнеться до кінця зими.
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