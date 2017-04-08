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Неподалік Маріуполя місцеві засипали бліндаж, виритий військовими

Штаб АТО призупинив роботи з інженерного обладнання в селі Сопине
Жителі села Сопине, що приблино за 16 км на схід від Маріуполя, 2 серпня засипали бліндаж, який вирили військовослужбовці Збройних Сил України.
Неподалік Маріуполя місцеві засипали бліндаж, виритий військовими Фото: facebook.com/NatsionalnaHvardiya

"У підконтрольному урядові Сопині члени патруля Місії бачили, як близько 40-50 жителів (різних вікових груп, понад половина з яких були жінки) вели запеклі суперечки з 10 військовослужбовцями Збройних Сил України. Як розповіли місцеві жителі, вони обурені тим, що військовослужбовці будували бліндаж у межах села. Команда СММ бачила свіжо викопаний бліндаж (завглибшки 2 м), який був приблизно за 20 м від найближчого будинку. Після того, як військовослужбовці покинули цей район, спостерігачі бачили, як кілька місцевих, використовуючи лопати, засипали бліндаж", - йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

Штаб АТО в п'ятницю повідомив на своїй сторінці у Facebook, що інженерні роботи в селі припинено "з метою недопущення соціального напруження".

"2 серпня Збройними Силами України проводилися заходи з інженерного обладнання н.п. Сопине. Зазначені заходи здійснювалися з метою поліпшення захисту зазначеного населеного пункту від можливих дій противника. З метою недопущення соціального напруження в н.п. Сопине  проведення інженерних робіт тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в центрі Маріуполя Донецької області в одному із сміттєвих баків виявили дві гранати та протитанкову міну, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

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04 08 2017 16:38
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