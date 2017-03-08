Невідомі викинули у смітник дві гранати та міну у центрі Маріуполя Попередньо встановлено, що боєприпаси є навчальними

У центрі Маріуполя Донецької області в одному із сміттєвих баків виявили дві гранати та протитанкову міну, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Фото: kramatorsk-police.dn.ua

Про це повідомляє місцева поліція. Зазначається, що вибухотехніки вилучили з баку осколкові гранати РГД-5 та Ф-1, пофарбовані у чорний колір, а також протитанкову міну. За попередніми оцінками фахівців, гранати та міна є навчальними. Нагадаємо, 38-річна безробітня жителька села Войтове Згурівського району Київщини замість металобрухту назбирала в сусідському нежитловому будинку боєприпаси. Раніше житель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снаряда. Поліцейські вилучили у жителя міста Біла Церква два гранатомети, пістолет, патрони і магазини для автомата Калашникова, які він привіз із зони проведення антитерористичної операції на Донбасі.

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