У дворі будинку знайшли ще 10 боєприпасів

Житель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снаряда

У п'ятницю близько 16:00 на території одного з будинків села Пристанційне неподалік від Полтави стався вибух.

Як повідомляє прес-служба поліції, здетонував артилерійський снаряд. Найімовірніше, він був часів Другої світової війни, адже у дворі поліцейські знайшли ще 10 таких снарядів.

В результаті вибуху загинув 50-річний чоловік.

Обставини вибуху з'ясовуються.

Нагадаємо, 19 липня у Рівненській області в одному з приватних домогосподарств стався вибух, в результаті якого загинули три людини.