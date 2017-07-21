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Житель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снаряда

У дворі будинку знайшли ще 10 боєприпасів
Житель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снаряда
Житель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снаряда Фото: anons.uz.ua

У п'ятницю близько 16:00 на території одного з будинків села Пристанційне неподалік від Полтави стався вибух.

Як повідомляє прес-служба поліції, здетонував артилерійський снаряд. Найімовірніше, він був часів Другої світової війни, адже у дворі поліцейські знайшли ще 10 таких снарядів.

В результаті вибуху загинув 50-річний чоловік.

Обставини вибуху з'ясовуються.

Нагадаємо, 19 липня у Рівненській області в одному з приватних домогосподарств стався вибух, в результаті якого загинули три людини.

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21 07 2017 21:27
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