CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖитель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снарядаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Житель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снаряда
У дворі будинку знайшли ще 10 боєприпасів
Фото: anons.uz.ua
У п'ятницю близько 16:00 на території одного з будинків села Пристанційне неподалік від Полтави стався вибух.
Як повідомляє прес-служба поліції, здетонував артилерійський снаряд. Найімовірніше, він був часів Другої світової війни, адже у дворі поліцейські знайшли ще 10 таких снарядів.
В результаті вибуху загинув 50-річний чоловік.
Обставини вибуху з'ясовуються.
Нагадаємо, 19 липня у Рівненській області в одному з приватних домогосподарств стався вибух, в результаті якого загинули три людини.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 07 2017 21:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles