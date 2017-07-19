CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Рівненській області в одному з приватних домогосподарств стався вибух, в результаті якого загинули три людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Рівненщині через вибух загинули троє осіб
Обставини події з'ясовуються
Фото: 1news.zp.ua
"В смт Зарічне 18 липня близько 22 год. 38 хв. на території приватного домогосподарства в господарській будівлі стався вибух невідомого вибухового предмету, в результаті чого загинуло 3 людини", - йдеться в повідомленні прес-центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Руйнувань будівельних конструкцій немає. Правоохоронними органами проводиться слідство.
Нагадаємо, у понеділок в результаті вибуху гранати РГД-5 в Малиновському районі Одеси загинув 16-річний підліток, ще дві людини госпіталізовані з пораненнями.
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19 07 2017 09:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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