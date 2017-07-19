На Рівненщині через вибух загинули троє осіб Обставини події з'ясовуються

У Рівненській області в одному з приватних домогосподарств стався вибух, в результаті якого загинули три людини.

Фото: 1news.zp.ua

"В смт Зарічне 18 липня близько 22 год. 38 хв. на території приватного домогосподарства в господарській будівлі стався вибух невідомого вибухового предмету, в результаті чого загинуло 3 людини", - йдеться в повідомленні прес-центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Руйнувань будівельних конструкцій немає. Правоохоронними органами проводиться слідство. Нагадаємо, у понеділок в результаті вибуху гранати РГД-5 в Малиновському районі Одеси загинув 16-річний підліток, ще дві людини госпіталізовані з пораненнями.

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