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Житель Білої Церкви зберігав у гаражі боєприпаси із зони АТО

Вилучено два гранатомети, патрони і магазини для автомата Калашникова
Поліцейські вилучили у жителя міста Біла Церква два гранатомети, пістолет, патрони і магазини для автомата Калашникова, які він привіз із зони проведення антитерористичної операції на Донбасі.
Житель Білої Церкви зберігав у гаражі боєприпаси із зони АТО

Про це повідомляється на сайті поліції Київської області.

Зазначається, що у поліції повідомили, що водій автомобіля "Нива" на одній з вулиць міста грубо порушує правила дорожнього руху. Прибулі на місце патрульні спробували зупинити водія, але на вимогу зупинитися він не відреагував.

Незабаром поліцейські заблокували рух і зупинили автомобіль, за кермом якого перебував 40-річний місцевий житель. Під час огляду салону поліцейські виявили два гранатомети.

"Згодом, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання правопорушника, у гаражному приміщенні працівники поліції виявили та вилучили два гранатомети РПГ-26 і РПГ-22, 200 патронів калібру 5,45 мм, 40 патронів калібру 9 мм, магазини від автомата Калашникова і пістолет", - повідомили в поліції.

Вилучені боєприпаси направлені на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав закон про покарання до семи років ув'язнення за контрабанду частин вогнепальної нарізної зброї.

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14 06 2017 20:24
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