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В Україні ввели покарання до семи років за контрабанду зброї

Закон вступить в дію через 30 днів із дня його опублікування
Президент України Петро Порошенко підписав закон про покарання до семи років ув'язнення за контрабанду частин вогнепальної нарізної зброї.
В Україні ввели покарання до семи років за контрабанду зброї Фото:kg.npu.gov.ua

Порошенко підписав закон "Про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України про криміналізацію контрабанди частин вогнепальної зброї".

Кодекс доповнений положенням про притягнення до відповідальності за переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї, - йдеться на сайті Верховної Ради України.

Відтепер зловмисники, які намагаються незаконно провезти до України частини вогнепальної нарізної зброї, можуть потрапити за грати на термін від 3 до 7 років.

Закон вступить в дію через 30 днів із дня його опублікування.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою та поліцією затримали у Дніпрі торгівця зброєю, отриманої з району проведення антитерористичної операції (АТО).

Раніше Служба безпекиУкраїни (СБУ) ліквідувала всеукраїнську мережу виготовлення, збуту і контрабанди зброї з центром у Харкові.

 
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12 06 2017 11:43
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