СБУ перекрила канал надходження зброї із зони АТО
"Правоохоронці встановили, що колишній волонтер, який часто перебував на сході України, налагодив через своїх знайомих канал постачання зброї та боєприпасів для перепродажу зацікавленим особам. Оперативники СБ України задокументували отримання зловмисником "партії товару" з району проведення АТО", - повідомляє прес-служба СБУ на своїй сторінці у Facebook.
Під час обшуку в приватному будинку торгівця співробітники спецслужби вилучили автомат Калашникова з прибором нічного бачення, глушником та чотирма магазинами, рушницю ТОЗ-66, чотири пістолети, набої різного калібру та холодну зброю.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, що Служба безпеки України ліквідувала всеукраїнську мережу виготовлення, збуту і контрабанди зброї з центром у Харкові.
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