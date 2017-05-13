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СБУ припинила діяльність всеукраїнської мережі з виготовлення та контрабанди зброї

Покупців злочинці підшукували через Інтернет
Служба безпекиУкраїни (СБУ) ліквідувала всеукраїнську мережу виготовлення, збуту і контрабанди зброї з центром у Харкові.
СБУ припинила діяльність всеукраїнської мережі з виготовлення та контрабанди зброї Фото: СБУ

"До складу злочинного угруповання входили близько 20 учасників з різних регіонів України, а організатором був мешканець Харкова, студент одного з вищих навчальних закладів. Зловмисники майже рік купували в Україні та за кордоном стартову, сигнальну, травматичну зброю та переробляли її у бойову", - повідомляє СБУ.

За даними слідства, покупців злочинці підшукували через Інтернет, створивши сторінку в одній з російських соцмереж.

За місцями мешкання членів злочинного угруповання у Харкові, Києві та Миколаєві проведено понад 20 обшуків. 

"Вилучено понад 35 одиниць зброї, пристосованої до стрільби бойовими набоями: автомати Калашникова, пістолети-кулемети ППС, "Скорпіон", пістолети ПМ, ТТ, "Carrera", револьвери "Наган", "РФ", "Сафарі". Також вилучено понад півтисячі набоїв різного калібру, гранати Ф-1 та РГД-5, гранатомет РПГ-22, стартові, сигнальні і травматичні пістолети, підготовлені до переробки у бойові, велику кількість комплектуючих до зброї, металообробні станки і обладнання для кустарного виготовлення елементів вогнепальної зброї та бойових набоїв", - йдеться у повідомленні. 

СБУ також отримала інші докази протиправної діяльності членів групи: банківські картки, що використовувалися для інтернет-розрахунків із замовниками, гроші, одержані злочинним шляхом, підроблені паспорти для здійснення поштових відправлень тощо.

Двом організаторам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201 КК України (контрабанда зброї, вчинена за попередньою змовою групою осіб), їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо інших учасників групи кримінальне провадження здійснюється за ст. 263 КК України.

Нагадаємо, що в зоні проведення антитерористичної операції правоохоронці виявили схованки з пострілами до гранатометів та гранатами російського виробництва.

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13 05 2017 13:16
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