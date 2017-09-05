Правоохоронці виявили схованки з російською зброєю в зоні АТО
18 пострілів до гранатомета РПГ-7 та 21 заряд до станкового гранатомету СПГ-9 вилучили оперативники спецслужби зі схрону, що був облаштований на подвір'ї покинутої будівлі в селищі Опитне Ясинуватського району Донецької області, повідомляє СБУ.
У лісовому масиві поблизу села Сизе Станично-Луганського району Луганщини правоохоронці викрили схрон із двома цинками з гвинтівочними набоями калібру 7,62 мм (880 шт.).
"Засоби ураження передано для постановки на облік до одного з підрозділів ЗС України", - зазначається у повідомленні.
Фото: ssu.gov.ua
Окрім цього, за інформацією відомства, у Мар’їнці Донецької області у місцевого мешканця було вилучено дві гранати РГН та РГД-33 із запалами.
Згідно з висновками фахівців, знайдена граната РГН виготовлена у 1993 році у Російській Федерації та не перебуває на озброєнні ЗС України.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, що співробітники СБУ вилучили боєприпаси російського походження у зоні проведення антитерористичної операції.
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