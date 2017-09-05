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Правоохоронці виявили схованки з російською зброєю в зоні АТО

У Мар’їнці в місцевого мешканця було вилучено дві гранати РГН та РГД-33 із запалами
У зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) правоохоронці виявили схованки з пострілами до гранатометів та гранатами російського виробництва.
Правоохоронці виявили схованки з російською зброєю в зоні АТО Фото: ssu.gov.ua

18 пострілів до гранатомета РПГ-7 та 21 заряд до станкового гранатомету СПГ-9 вилучили оперативники спецслужби зі схрону, що був облаштований на подвір'ї покинутої будівлі в селищі Опитне Ясинуватського району Донецької області, повідомляє СБУ.

У лісовому масиві поблизу села Сизе Станично-Луганського району Луганщини правоохоронці викрили схрон із двома цинками з гвинтівочними набоями калібру 7,62 мм (880 шт.).

"Засоби ураження передано для постановки на облік до одного з підрозділів ЗС України", - зазначається у повідомленні.


Фото: ssu.gov.ua

Окрім цього, за інформацією відомства, у Мар’їнці Донецької області у місцевого мешканця було вилучено дві гранати РГН та РГД-33 із запалами.

Згідно з висновками фахівців, знайдена граната РГН виготовлена у 1993 році у Російській Федерації та не перебуває на озброєнні ЗС України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що співробітники СБУ вилучили боєприпаси російського походження у зоні проведення антитерористичної операції.

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09 05 2017 12:38
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