CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПочинаючи з 1 серпня розмір грошової винагороди за виконання бойових завдань у зоні АТО на першій лінії для військовослужбовців Збройних Сил України збільшено з 7500 до 10 000 гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українським військовим підвищили бойові надбавки
Бійці на передовій будуть отримувати 10 тисяч гривень
Фото:ukrinform.ua
Доплату військовим, які служать в інших місцях дислокації в зоні АТО, підвищено з 3500 до 4500 гривень, - написав у Facebook радник президента Юрій Бірюков.
Крім того, з 1 серпня підняли зарплату багатьом категоріям і спеціальностям в ЗСУ. У ВДВ підвищено виплати "від солдата до комбата", - додав Бірюков.
Зазначимо, 467 військовослужбовців Високомобільних десантних військ загинули з початку бойових дій на Донбасі
Раніше Президент Петро Порошенко вніс пропозицію направити 1 млрд гривень на будівництво житла для військовослужбовців контрактної служби.
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05 08 2017 14:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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