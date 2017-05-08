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Українським військовим підвищили бойові надбавки

Бійці на передовій будуть отримувати 10 тисяч гривень
Починаючи з 1 серпня розмір грошової винагороди за виконання бойових завдань у зоні АТО на першій лінії для військовослужбовців Збройних Сил України збільшено з 7500 до 10 000 гривень.
Українським військовим підвищили бойові надбавки Фото:ukrinform.ua

Доплату військовим, які служать в інших місцях дислокації в зоні АТО, підвищено з 3500 до 4500 гривень, - написав у Facebook радник президента Юрій Бірюков.

Крім того, з 1 серпня підняли зарплату багатьом категоріям і спеціальностям в ЗСУ. У ВДВ підвищено виплати "від солдата до комбата", - додав Бірюков.

Зазначимо, 467 військовослужбовців Високомобільних десантних військ загинули з початку бойових дій на Донбасі

Раніше Президент Петро Порошенко вніс пропозицію направити 1 млрд гривень на будівництво житла для військовослужбовців контрактної служби.

 
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05 08 2017 14:32
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