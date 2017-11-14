Доба в АТО: 33 обстріли, 2 поранених
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною. Підконтрольні Росії озброєні бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню ввечері та вночі", - йдеться у заяві.
За темної пори доби на Луганському напрямку ворог різко збільшив кількість обстрілів. Застосовуючи міномети калібру 120-мм, гранатомети та стрілецьку зброю, окупанти 4 рази обстріляли захисників Новотошківського.
З такого ж озброєння російські найманці відкривали вогонь по наших укріпленнях в районі Травневого.
Застосовуючи піхотне озброєння, бойовики також порушували перемир’я неподалік Троїцького, Кримського, Зайцевого і Луганського.
На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї декілька разів були обстріляні наші позиції у передмісті Авдіївки.
Під вогонь противника з 82-мм міномету і стрілецької зброї потрапили оборонці Мар’їнки, поблизу Маріуполя російсько-терористичні війська випустили 5 мін калібру 120-мм по захисникам Павлополя. У цьому ж районі під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти неподалік Широкіного.
Військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, бойовики від опівночі 14 разів порушили перемир’я на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.
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