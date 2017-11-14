Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в АТО: 33 обстріли, 2 поранених

Військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали вогонь у відповідь
За минулу добу, 13 листопада, бойовики 33 рази порушили перемир'я - два українські військовослужбовці зазнали поранень.
Доба в АТО: 33 обстріли, 2 поранених Фото: Reuters

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною. Підконтрольні Росії озброєні бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню ввечері та вночі", - йдеться у заяві.

За темної пори доби на Луганському напрямку ворог різко збільшив кількість обстрілів. Застосовуючи міномети калібру 120-мм, гранатомети та стрілецьку зброю, окупанти 4 рази обстріляли захисників Новотошківського.

З такого ж озброєння російські найманці відкривали вогонь по наших укріпленнях в районі Травневого.
Застосовуючи піхотне озброєння, бойовики також порушували перемир’я неподалік Троїцького, Кримського, Зайцевого і Луганського.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї декілька разів були обстріляні наші позиції у передмісті Авдіївки.

Під вогонь противника з 82-мм міномету і стрілецької зброї потрапили оборонці Мар’їнки, поблизу Маріуполя російсько-терористичні війська випустили 5 мін калібру 120-мм по захисникам Павлополя. У цьому ж районі під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти неподалік Широкіного.

Військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, бойовики від опівночі 14 разів порушили перемир’я на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2017 07:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.