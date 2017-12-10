Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в АТО: поранено одного українського військового

Боєць отримав кульове поранення біля Кримського
З півночі в зоні АТО зафіксовано дев'ять обстрілів українських позицій. Один військовий отримав поранення.
Доба в АТО: поранено одного українського військового Фото: EPA/UPG

Сім обстрілів припали на Донецький напрямок. Так, вночі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник вів вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Майорська, Пісків, Луганського і Невельського. З цієї ж зброї бойовики удень двічі обстріляли захисників Авдіївки, - повідомляє штаб АТО.

На Луганському напрямку біля Кримського внаслідок вогневого протистояння із застосуванням стрілецької зброї близько другої години ночі отримав кульове поранення один український військовий. Його госпіталізовано, стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

На Приморському напрямку з опівночі зафіксована одна збройна провокація. Вранці окупанти з озброєння БМП обстріляли український опорний пункт біля Талаківки. Сили АТО вогнем з кулемета змусили ворога дотримуватися режиму тиші.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 41 раз порушили режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. У відповідь сили АТО 28 разів відкривали вогонь у відповідь. В результаті бойових дій один український військовослужбовець отримав кульове поранення.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2017 19:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.