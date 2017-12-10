Доба в АТО: поранено одного українського військового

З півночі в зоні АТО зафіксовано дев'ять обстрілів українських позицій. Один військовий отримав поранення.

Сім обстрілів припали на Донецький напрямок. Так, вночі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник вів вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Майорська, Пісків, Луганського і Невельського. З цієї ж зброї бойовики удень двічі обстріляли захисників Авдіївки, - повідомляє штаб АТО.

На Луганському напрямку біля Кримського внаслідок вогневого протистояння із застосуванням стрілецької зброї близько другої години ночі отримав кульове поранення один український військовий. Його госпіталізовано, стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

На Приморському напрямку з опівночі зафіксована одна збройна провокація. Вранці окупанти з озброєння БМП обстріляли український опорний пункт біля Талаківки. Сили АТО вогнем з кулемета змусили ворога дотримуватися режиму тиші.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 41 раз порушили режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. У відповідь сили АТО 28 разів відкривали вогонь у відповідь. В результаті бойових дій один український військовослужбовець отримав кульове поранення.