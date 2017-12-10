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Терористи гатять з танків на Донбасі, поранено бійця АТО

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 41 раз порушили режим тиші
За минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень у зоні проведення АТО.
Терористи гатять з танків на Донбасі, поранено бійця АТО Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку укріплення біля Авдіївки, Майорська та шахти Бутівка двічі потрапили під вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Окупанти чотири рази обстрілювали позиції біля Пісків з кулеметів і стрілецької зброї, а з кулеметів гатили неподалік Зайцевого та Невельського.В результаті обстрілу біля Пісків зазнав поранень один український військовослужбовець.

На Приморському напрямку терористи накрили вогнем з 82-міліметрових мінометів та різних видів гранатометів позиції біля Мар’їнки, Водяного, Широкиного, а з озброєння БМП били у районі Новотроїцького.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь по оборонцям Кримського з танку, мінометів калібру 82 міліметри і протитанкових гранатометів. Також двічі, вже вночі, під вогнем піхотного озброєння бойовиків опинились укріплення української армії на підступах до Новоолександрівки.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 41 раз порушили режим тиші. У відповідь сили АТО оперативно і жорстко 28 разів застосовували увесь спектр незабороненого озброєння. У результаті бойових дій один український воїн отримав кульове поранення. На даний момент постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі. Стан його здоров’я оцінюється, як задовільний", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що у лавах незаконних збройних формувань "ЛНР" від початку АТО воювали понад три сотні громадян Сербії.

За минулу добу бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

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12 10 2017 06:51
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