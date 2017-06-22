Доба в АТО: поранено одного українського військовослужбовця
На Приморському напрямку ще до світанку бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Широкиного з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А поблизу Лебединського били з озброєння БМП і зенітної установки. Вже у другій половині дня терористи обстріляли Широкине з мінометів калібру 120 мм, - повідомляє прес-центр АТО.
На Донецькому напрямку бойовики зосередили свій вогонь на північний схід від Авдіївки - біля селища Кам'янка. Терористи неодноразово відкривали вогонь з гранатометів, стрілецької зброї різних калібрів та БМП. Там же працював ворожий снайпер.
На луганському напрямку бойовики найбільше порушували "режим тиші". Ще на зорі противник випустив кілька 82-мм мін по опорних пунктах ЗСУ поблизу Щастя. Тут же, а також у районі Кримського і Лобачевого, терористи використовували великокаліберні кулемети і гранатомети різних модифікацій.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО на Донбасі був поранений один боєць, ще один дістав травми.
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