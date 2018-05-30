Доба в ООС: бойовики здійснили 36 обстрілів і зазнали втрат
29 травня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою та відзначається відносним зменшенням інтенсивності осбстрілів, - повідомляє прес-центр ООС.
Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На горлівському напрямку - в районі населених пунктів Зайцеве, Південне.
Не припиняються бої на донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Мар’їнки, на маріупільському напрямку – в районі населеного пункту Широкине.
"Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - повідомляють у штабі.
Під час бойових дій чотири українських бійця отримали поранення. Як зазначається, їм надано кваліфіковану медичну допомогу і їхньому життю нічого не загрожує.
За даними розвідки, трьох окупантів знищено та трьох поранено.
Зазначимо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 107 смертей мирних жителів у зоні бойових на Донбасі з початку 2018 року.
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