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Доба в ООС: бойовики здійснили 36 обстрілів і зазнали втрат

Чотири українських бійця отримали поранення
Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 36 разів вдавалися до прицільного вогню по українських позиціях, з них 9 разів із застосуванням важкого озброєння.
Доба в ООС: бойовики здійснили 36 обстрілів і зазнали втрат Фото: Facebook Арсена Авакова

29 травня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою та відзначається відносним зменшенням інтенсивності осбстрілів, - повідомляє прес-центр ООС.

Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На горлівському напрямку - в районі населених пунктів Зайцеве, Південне.

Не припиняються бої на донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Мар’їнки, на маріупільському напрямку – в районі населеного пункту Широкине.

"Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - повідомляють у штабі.

Під час бойових дій чотири українських бійця отримали поранення. Як зазначається, їм надано кваліфіковану медичну допомогу і їхньому життю нічого не загрожує.

 За даними розвідки, трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Зазначимо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 107 смертей мирних жителів у зоні бойових на Донбасі з початку 2018 року.

 
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30 05 2018 09:36
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