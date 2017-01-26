Доба в зоні АТО: бойовики застосували ракетні установки Град-П біля Красногорівки

Один український військовий був поранений, ще двоє травмовані

У зоні АТО протягом минулої доби терористи 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

На Маріупольському напрямку бойовики з реактивних систем Град-П завдали удару по населеному пункту Красногорівка, повідомляє прес-центр АТО.

Зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів терористи вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці, Жовтому, Березовому, Водяному та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вів снайпер, а у Широкиному терористи застосували БМП.

На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Троїцьке та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Оріхове, Жовте та Новозванівку.

На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів терористи стріляли по Авдіївці, Зайцевому та Троїцькому. Луганське, Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі також додали, що один український військовий був поранений, ще двоє травмовані.

Нагадаємо, протягом дня 25 січня терористи 21 раз обстріляли позиції ЗСУ.