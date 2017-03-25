Доба в зоні АТО: два українських бійця загинули
Двоє бійців загинули, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Відзначається, що обстановка в зоні АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України.
На Донецькому напрямку під вогнем артилерійських систем калібру 152 мм опинилися позиції ЗСУ в районі Зайцевого. Міномети калібру 120 мм терористи застосовували поблизу Майорська, Авдіївки, Верхньоторецького, а з мінометів калібру 82 мм - вели вогонь по позиціях під Авдіївкою, Троїцьким, шахтою Бутівка, Верхньоторецьким, Новоселівкою Другою. Також біля Авдіївки, Пісків, Невельського і Луганського застосовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а по позиціях біля шахти Бутівка били з танка.
На Маріупольському напрямку позиції військових в Широкиному і Водяному бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм і 82 мм. З гранатометів і кулеметів терористи вели вогонь по укріплених пунктах поблизу Водяного, Гнутового, Широкиного і Талаківки. Морських піхотинців під Водяним також обстрілював снайпер.
На Луганському напрямку, неподалік Новозванівки, бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і кулеметів.
Нагадаємо, що бойовики обстріляли з важкої зброї позиції сил АТО біля Троїцького Луганської області, як мінімум 1 військовослужбовець загинув.
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