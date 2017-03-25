Доба в зоні АТО: два українських бійця загинули

За минулу добу російсько-окупаційні війська 78 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Двоє бійців загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Відзначається, що обстановка в зоні АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України.

На Донецькому напрямку під вогнем артилерійських систем калібру 152 мм опинилися позиції ЗСУ в районі Зайцевого. Міномети калібру 120 мм терористи застосовували поблизу Майорська, Авдіївки, Верхньоторецького, а з мінометів калібру 82 мм - вели вогонь по позиціях під Авдіївкою, Троїцьким, шахтою Бутівка, Верхньоторецьким, Новоселівкою Другою. Також біля Авдіївки, Пісків, Невельського і Луганського застосовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а по позиціях біля шахти Бутівка били з танка.

На Маріупольському напрямку позиції військових в Широкиному і Водяному бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм і 82 мм. З гранатометів і кулеметів терористи вели вогонь по укріплених пунктах поблизу Водяного, Гнутового, Широкиного і Талаківки. Морських піхотинців під Водяним також обстрілював снайпер.

На Луганському напрямку, неподалік Новозванівки, бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і кулеметів.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли з важкої зброї позиції сил АТО біля Троїцького Луганської області, як мінімум 1 військовослужбовець загинув.