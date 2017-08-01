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Доба в зоні АТО: шестеро українських військових отримали поранення, - ОНОВЛЕНО

Терористи відкривали вогонь з 82 міліметрових мінометів і озброєння БМП
За минулу добу бойовики 72 рази відкривали вогонь по силам АТО, шестеро українських військових отримали поранення.
Доба в зоні АТО: шестеро українських військових отримали поранення, - ОНОВЛЕНО Фото:glavcom.ua

На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії терористи вели вогонь по Водяному, з мінометів різних калібрів - по Мар'їнці, Павлопілю, Широкиному і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики били по Павлопілю, Красногорівці, Мар'їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів сепаратисти стріляли по Троїцькому і Новоолександрівці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській і Новозванівці, повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів і озброєння БМП бойовики обстрілювали Троїцьке. З гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське і Луганське.

Оновлення. Спікер Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу повідомив, що троє військових отримали поранення біля Троїцького Луганської області в результаті мінометного обстрілу. Ще троє були поранені біля Кримського Луганської області в результаті ворожої провокації. Поранені бійці доставлені в лікарні.

Загиблих за минулу добу не було, додав Мотузяник.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська на Різдво 42 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

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08 01 2017 13:13
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