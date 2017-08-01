Доба в зоні АТО: шестеро українських військових отримали поранення, - ОНОВЛЕНО
На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії терористи вели вогонь по Водяному, з мінометів різних калібрів - по Мар'їнці, Павлопілю, Широкиному і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики били по Павлопілю, Красногорівці, Мар'їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному.
На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів сепаратисти стріляли по Троїцькому і Новоолександрівці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській і Новозванівці, повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів і озброєння БМП бойовики обстрілювали Троїцьке. З гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське і Луганське.
Оновлення. Спікер Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу повідомив, що троє військових отримали поранення біля Троїцького Луганської області в результаті мінометного обстрілу. Ще троє були поранені біля Кримського Луганської області в результаті ворожої провокації. Поранені бійці доставлені в лікарні.
Загиблих за минулу добу не було, додав Мотузяник.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська на Різдво 42 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
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