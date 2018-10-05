Добкін каже, що з гордістю вдягнув "георгіївську стрічку" в Берліні
Фотографії з Німеччини депутат виклав на сторінці в Facebook.
"Ми першими поклали квіти до Пам'ятника Невідомому Солдату", – написав він.
На одній зі світлин Добкін разом з іншими людьми тримає "прапор перемоги" (прапор, який радянські війська встановили над рейхстагом в 1945 році). На іншій – депутат причепив на піджак заборонену в Україні "георгіївську стрічкою".
На питання "Української правди", чи не боїться він кримінального переслідування через поширення комуністичної символіки, Добкін відповів, що "прапор перемоги має відношення до армії-переможниці".
"Тому хто там в чому буде мене звинувачувати, мені глибоко все одно", – сказав нардеп, додавши, що свої принципи та погляди не змінює.
Він пояснив, що в Берліні був "за покликом серця зі своїми товаришами".
"Був я з тієї простої причини, що був упевнений, що жодна делегація… посольства України в Німеччині не прийде і не покладе квіти… на знак поваги до… загиблих під час штурму Берліна наших співвітчизників… і людей інших національностей на той момент великого і сильного Радянського Союзу", – сказав Добкін.
Він додав, що радіє через те, що біля пам’ятника стоїть кошик з українськими стрічками з надписом: "Радянським воїнам, які віддали життя в боротьбі з фашизмом від українського народу".
"Те, що не зробив Порошенко – це йому мінус; те, що не зробив Гройсман або Парубій – прапор їм в руки… Я це зробив за людей, від імені людей і пишаюся цим", – зазначив нардеп.
Він також запевнив, що георгіївську стрічку "вдягнув з гордістю" і що "наступне 9 травня будемо відзначати так, як звикли до 2014, чокнутого року".
"Відзначте собі, де ці люди були сьогодні, в якому одязі вони відзначали день великої перемоги, і як швидко вони перефарбуються і змінять свої нинішні радикально націоналістичні погляди на погляди нормальних людей", – сказав Добкін.
Речниця Служби безпеки Олена Гітлянська на питання УП, чи підпадають дії нардепа від кримінальну відповідальність, відповіла, що не може коментувати фотографії, адже для цього вони мають бути розглянуті експертами.
Вона зазначила, що для перевірки необхідне відповідне звернення.
Стаття 436-1 ККУ, тобто поширення символіки та пропаганда комуністичного та нацистського режиму, передбачає позбавлення волі на строк до десяти років та можливість конфіскації майна.
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