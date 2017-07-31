Доброчесність кандидатів до Верховного суду викликає сумніви, - посольство США

Кандидатури усіх 120 претендентів на посади суддів нового Верховного суду України, відібрані в результаті конкурсу Вищої кваліфікаційною комісією, мають бути розглянуті Вищою радою правосуддя країни.

"Ряд сильних кандидатів потрапили до складу Верховного суду, та все ж доброчесність багатьох з них викликає сумніви", - сказано в ньому.

У посольстві вважають, що Вища рада правосуддя має окремо переглянути кожну кандидатуру.

… Вища Рада правосуддя повинна окремо переглянути кожну кандидатуру. #IntegrityMatters — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 липня 2017 р.

Ряд сильних кандидатів потрапили до складу Верховного Суду, але все ж доброчесність багатьох із них викликає сумніви… #IntegrityMatters — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 липня 2017 р.

28 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила 120 переможців конкурсу на посаду суддів нового Верховного Суду.

Як повідомляє "Центр протидії корупції", зі 120 переможців конкурсу на посади до нового Верховного суду майже 80% або 93 кандидати – є або були суддями. За даними правозахисників, кожний четвертий претендент до Верховного суду порушував права людини.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, яка нині відбирає суддів до нового Верховного суду, засекретила значну частину інформації про цей конкурс, зокрема, зразки тестових і практичних завдань, самі роботи кандидатів, а також індивідуальні персоніфіковані оцінки, виставлені членами ВККСУ за практичні роботи конкурсантів.