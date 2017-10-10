Дочку співробітника американського консульства затримали в Туреччині

У Туреччині затримали дочку співробітника американського консульства, щодо якого турецька влада видала ордер на затримання за підозрою у зв'язках з Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара звинувачує в організації спроби перевороту.

Дочка працівника консульства США була затримана на наступний день після затримання його дружини та сина. Про це повідомляє Turkish Minute.

Повідомляється, що дружина та син працівника консульства США (Н.М.С.), які були затримані в районі Мерзіфон в провінції Амасья в понеділок, були доставлені до Стамбула на допит, в той час як Н.М.С. залишився в будівлі консульства у Стамбулі.

Генеральна прокуратура Стамбула видала ордер, однак поліція не змогла його затримати, бо він перебуває у будівлі консульства.

Згідно з повідомленням ЗМІ, дружина Н.М.С. відкрила рахунок у банку Asya, який у 2015 році був конфіскований турецьким урядом нібито через зв'язки з Гюленом.

Нагадаємо, вчора посольство США в Анкарі прийняло рішення тимчасово припинити видачу неімміграційних віз для громадян Туреччини.

У відповідь на дії США вдала Туреччини вирішила призупинити процес видачі неімміграційних віз громадянам США.

Зазначимо, що 5 жовтня влада Туреччини затримала місцевого співробітника консульства США в Стамбулі, звинувативши у співпраці з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара вважає відповідальним за спробу військового перевороту в липні 2016 року.

Зокрема, він знаходився в контакті з прокурором Зекерієм Озом, який у 2013 році вів розслідування звинувачень в корупції проти оточення Реджепа Тайіпа Ердогана (тодішнього прем'єр-міністра, нинішнього президента Туреччини).