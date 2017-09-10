США призупинили видачу неімміграційних віз громадянам Туреччини

Посольство США в Анкарі прийняло рішення тимчасово припинити видачу неімміграційних віз для громадян Туреччини.

Рішення прийнято у зв'язку з арештом владою Туреччини працівника консульства США в Стамбулі, передає "Радіо Свобода".

У заяві посольства говориться, що дії турецької влади підштовхнули до "переоцінки відданості уряду Туреччини забезпеченню безпеки місій США та її працівників".

Зазначимо, що 5 жовтня влада Туреччини затримала місцевого співробітника консульства США в Стамбулі, звинувативши у співпраці з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара вважає відповідальним за спробу військового перевороту в липні 2016 року.

Зокрема, він знаходився в контакті з прокурором Зекерієм Озом, який у 2013 році вів розслідування звинувачень в корупції проти оточення Реджепа Тайіпа Ердогана (тодішнього прем'єр-міністра, нинішнього президента Туреччини).

Нагадаємо, що через спробу державного перевороту торік турецька влада посилила переслідування в країні. Через це тисячі людей були заарештовані, численні ЗМІ закриті, понад 100 тис. державних службовців звільнені з роботи. Загалом у в'язницях Туреччини пребуває близько 160 журналістів та представників медіа.

Нагадаємо, турецький суд засудив до довічного ув'язнення 34 колишніх військових, яких звинувачували у спробі вбивства президента Реджепа Тайіпа Ердогана.