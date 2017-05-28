Від часу спроби перевороту в Туреччині затримано понад 154 тисячі осіб
Про це йдеться в інформації джерел Міністерства юстиції Туреччини, повідомляє Turkish Minute.
Серед 50 136 осіб, які перебувають у в'язниці: 2 431 суддя та прокурор, 104 члени Верховного Суду, 41 член Державної ради, двоє членів Конституційного Суду, троє членів Верховної ради суддів і прокурорів, 6 982 військовослужбовців, зокрема 167 генералів, 8 816 поліцейських, 23 губернаторів, 72 віце-губернаторів, 112 районних губернаторів та 31 550 цивільних осіб і державних службовців.
Рішення про скасування кримінального переслідування було винесено щодо 2 763 осіб зі 154 694 підозрюваних.
Загалом 45 708 затриманих були звільнені судом умовно, 12 753 були відпущені співробітниками поліції та прокуратури, 7 430 були звільнені через відсутність доказів, серед них 1 312 військовослужбовців, 1 247 поліцейських, дев'ять віце-губернаторів, троє губернаторів та інші.
7 112 осіб перебувають у розшуку.
Нагадаємо, невдала спроба перевороту в Туреччині відбулася в ніч на 16 липня 2016 року. Тоді загинуло близько 200 людей. Турецька влада звинувачує в організації перевороту опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, який мешкає в США.
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