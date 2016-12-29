Курс долара на міжбанку вперше подолав позначку в 27 гривень

У НБУ заявляють, що ситуація не пов'язана з націоналізацією "Приватбанку"

Середньозважений курс долара США на міжбанку вперше з березня подолав планку в 27 гривень.

Станом на 12:30 курс угод становив у середньому 27,23 грн/дол., що майже на 35 копійок більше в порівнянні із закриттям ринку в середу.

Національний банк запевняє, що це тимчасовий стрибок, який пов'язаний з тим, що експортери за останні два тижні отримали 12,5 млрд грн відшкодування за ПДВ і тому не продають валюту. З Іншого боку, попит зріс у зв'язку з необхідністю компаній робити платежі по кредитах в іноземній валюті.

У коментарі НБУ підкреслюється, що ситуація ніяк не пов'язана з націоналізацією "Приватбанку".

"По-перше, приплив коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з "ПриватБанку" з 19 грудня. Більше того, період їх відтоку з банку був нетривалий - усього три дні. Водночас відтік депозитів юридичних осіб з ПриватБанку був компенсований припливом на рахунки юросіб в інших банках коштів з відшкодування ПДВ. По-друге, на готівковому валютному ринку продаж валюти населенню продовжує перевищувати її купівлю. У грудні за неповний місяць чиста купівля валюти банками в населення становить 34 млн дол. США. По-третє, підтримка ліквідності обсягом 25 млрд грн, яку Національний банк надав минулого тижня ПриватБанку, була частково спрямована на покриття відтоків за депозитами, а також - на виконання банком нормативу обов'язкового резервування, який банк не виконував майже рік до переходу в державну власність", - повідомили в НБУ.

Фундаментальних підстав для коливання курсу в Нацбанку не бачать, оскільки ринкові чинники зараз сприятливі. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається хороша для українських експортерів кон'юнктура на світовому ринку чорних металів і залізної руди.

У зв'язку з дефіцитом валюти на міжбанку НБУ вирішив продати в четвер до 100 млн доларів зі своїх запасів.

Варто відзначити, що курс євро відповідно до НБУ складає 27.97 грн/євро.

Нагадаємо, що на міжбанківському валютному ринку України зберігається надлишковий попит на валюту.