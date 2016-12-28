Долар знову дорожчає на міжбанку через надлишковий попит

На міжбанківському валютному ринку України зберігається надлишковий попит на валюту.

"Пропозиція валюти, яку вчора було обмежено у зв'язку з різдвяними вихідними у США та Європі, сьогодні частково відновилася. Але її недостатньо, оскільки бюджетне відшкодування ПДВ, яке компанії-експортери отримали минулого і цього тижня, стримує їхні потреби у гривневій ліквідності, а отже, і продаж їхньої валютної виручки. Водночас в останні дні значно посилився попит з боку учасників ринку, спричинений потребою компаній робити кредитні платежі в іноземній валюті наприкінці року", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Щоб запобігти надмірному впливу зайвого попиту на курс гривні, НБУ в середу вирішив продати до 100 млн доларів на міжбанку.

Нагадаємо, у вівторок на міжбанківському валютному ринку спостерігався надлишковий попит на валюту. Щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні, Національний банк України оголосив про проведення аукціону з продажу до 80 млн доларів.

Відзначимо, що Кабінет Міністрів стверджує, що заплановане з 1 січня підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції і курсу долара.