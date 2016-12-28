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Долар знову дорожчає на міжбанку через надлишковий попит

Компанії під кінець року повинні здійснити кредитні платежі
На міжбанківському валютному ринку України зберігається надлишковий попит на валюту.
Долар знову дорожчає на міжбанку через надлишковий попит Фото: businessinsider.com.au

"Пропозиція валюти, яку вчора було обмежено у зв'язку з різдвяними вихідними у США та Європі, сьогодні частково відновилася. Але її недостатньо, оскільки бюджетне відшкодування ПДВ, яке компанії-експортери отримали минулого і цього тижня, стримує їхні потреби у гривневій ліквідності, а отже, і продаж їхньої валютної виручки. Водночас в останні дні значно посилився попит з боку учасників ринку, спричинений потребою компаній робити кредитні платежі в іноземній валюті наприкінці року", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Щоб запобігти надмірному впливу зайвого попиту на курс гривні, НБУ в середу вирішив продати до 100 млн доларів на міжбанку.

Нагадаємо, у вівторок на міжбанківському валютному ринку спостерігався надлишковий попит на валюту. Щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні, Національний банк України оголосив про проведення аукціону з продажу до 80 млн доларів.

Відзначимо, що Кабінет Міністрів стверджує, що заплановане з 1 січня підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції і курсу долара.

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28 12 2016 13:04
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