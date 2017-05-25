БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНацбанк укріпив гривню відносно долару до 26,26 грн/дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Долар в Україні рекордно подешевшав
Останнього разу американська валюта була дешевшою в минулому році
Фото: facebook.com/permalink
Вартість долара стала найменшою в поточному році - останнього разу американська валюта була дешевшою 26 грудня 2016 року.
Курс євро на 25 травня встановлено на рівні 29,39 грн, за 10 російських рублів дають 4,66 грн, - повідомляє прес-служба регулятора.
Напередодні, 24 травня, офіційний валютний курс становив 26,30 грн/дол., 29,50 грн/євро, 0,465 грн/руб.
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