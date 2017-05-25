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Долар в Україні рекордно подешевшав

Останнього разу американська валюта була дешевшою в минулому році
Нацбанк укріпив гривню відносно долару до 26,26 грн/дол.
Долар в Україні рекордно подешевшав Фото: facebook.com/permalink

Вартість долара стала найменшою в поточному році - останнього разу американська валюта була дешевшою 26 грудня 2016 року.

Курс євро на 25 травня встановлено на рівні 29,39 грн, за 10 російських рублів дають 4,66 грн, - повідомляє прес-служба регулятора.

Напередодні, 24 травня, офіційний валютний курс становив 26,30 грн/дол., 29,50 грн/євро, 0,465 грн/руб.

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25 05 2017 08:59
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