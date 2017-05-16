CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМешканці Донецької і Луганської областей, які проживають по обидві сторони від лінії зіткнення, знаходиться на межі широкомасштабної гуманітарної кризи, йдеться у звіті Управління з координації гуманітарних питань ООН.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Донбас - на межі гуманітарної катастрофи через перебої з водою та світлом, - ООН
Через перебої з поставками води можливі спалахи інфекційних захворювань
Фото: ЕPA
За даними ООН, біля 1,3 млн осіб страждають через перебої з поставками води, електроенергії та газу.
У звіті, вказується, що найбільше від перебоїв з подачею електрики та води страждає населення Авдіївки, Маріуполя, Попасної і Золотого (на підконтрольній Україні території), Донецька, Докучаєвська, Стаханова, Спартака, Верхньоторецького і Ясинуватої (на окупованій території).
В ООН наголосили, що у літній період в рази збільшується ймовірність спалахів діареї, холери та гепатитів серед мешканців Донбасу.
Раніше Центр новин ООН повідомляв, що кожна четверта дитина в Донецькій і Луганській областях, тобто понад 200 тисяч дітей, потребують термінової психосоціальної допомоги.
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