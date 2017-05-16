Донбас - на межі гуманітарної катастрофи через перебої з водою та світлом, - ООН

Через перебої з поставками води можливі спалахи інфекційних захворювань

Мешканці Донецької і Луганської областей, які проживають по обидві сторони від лінії зіткнення, знаходиться на межі широкомасштабної гуманітарної кризи, йдеться у звіті Управління з координації гуманітарних питань ООН.

За даними ООН, біля 1,3 млн осіб страждають через перебої з поставками води, електроенергії та газу.

У звіті, вказується, що найбільше від перебоїв з подачею електрики та води страждає населення Авдіївки, Маріуполя, Попасної і Золотого (на підконтрольній Україні території), Донецька, Докучаєвська, Стаханова, Спартака, Верхньоторецького і Ясинуватої (на окупованій території).

В ООН наголосили, що у літній період в рази збільшується ймовірність спалахів діареї, холери та гепатитів серед мешканців Донбасу.

Раніше Центр новин ООН повідомляв, що кожна четверта дитина в Донецькій і Луганській областях, тобто понад 200 тисяч дітей, потребують термінової психосоціальної допомоги.