Більше 200 тис дітей Донбасу потребують допомоги, - ООН

Найбільше страждають діти Луганської та Донецької областей, які проживають в радіусі 15 кілометрів від лінії зіткнення

Кожна четверта дитина в Донецькій і Луганській областях, тобто понад 200 тисяч дітей, потребують термінової психосоціальної допомоги.

"Світ забув про цю "невидиму" кризу на сході України, при цьому сотні тисяч дітей дуже дорого за нього розплачуються, вони живуть у постійному страху і не отримують адекватної підтримки", - заявила представник ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс, повідомляє Центр новин ООН.

За її словами, найбільше страждають діти Луганської та Донецької областей, які проживають в радіусі 15 кілометрів від лінії зіткнення. Спалахи бойових дій та мінометні обстріли стали для них повсякденною реальністю. Територія, прилегла до лінії зіткнення, всіяна протипіхотними мінами та іншими снарядами, йдеться в повідомленні.

Наголошується, що для багатьох дітей дорога до школи пов'язана з величезним ризиком, іншим просто нікуди йти. Сім шкільних будівель були пошкоджені в результаті ескалації конфлікту в лютому-березні цього року. Всього з початку конфлікту в Україні були повністю зруйновані або пошкоджені 740 шкіл.

"Батьки і вчителі повідомляють про серйозні зміни в поведінці і психічному стані дітей. Багато страждають від тривожного синдрому, нічного нетримання сечі. Інших мучать постійні кошмари. Деякі проявляють агресію і небажання йти на контакт з дорослими", - підкреслили в ЮНІСЕФ.

Як повідомляється, психологи і соціальні працівники роблять все від них залежне, але через нестачу фінансування допомогти всім постраждалим дітям не вдається.

ЮНІСЕФ закликає міжнародне співтовариство виділити 31 мільйон доларів США на надання необхідної підтримки дітям в зоні конфлікту і 5,5 мільйона з них на проекти з надання психологічної допомоги.

Нагадаємо, міністр освіти і культури Республіки Кіпр Костас Кадіс висловив готовність кіпрської сторони прийняти дітей із зони АТО на літній період у дитячих таборах Міністерства, яке він очолює.