Донецький метзавод зупинив роботу

У неділю денна зміна виплавила 400 тис. тонн чавуну, і домна №1 припинила роботу

Донецький металургійний завод (ДМЗ), що входить до групи Донецьксталь, з понеділка зупинив роботу єдиної діючої доменної печі (ДП) №1 у зв'язку з відсутністю залізорудної сировини (ЗРС) внаслідок блокади залізниці в зоні розмежування та припиненням поставок сировини.

Про це повідомив представник підприємства, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в неділю денна зміна виплавила 400 тис. тонн чавуну, і домна №1 припинила роботу.

Співрозмовник агентства зазначив, що раніше ДП-1 виплавляла 1,4-1,7 тис. тонн чавуну на добу, в середньому - близько 1,5 тис. тонн. Друга доменна піч давно не вводилася в роботу, працювали однією піччю.

"Причина зупинки - брак саме ЗРС. Кокс поставлявся з Макіївського КХЗ, проблем з ним не було", - констатував представник підприємства.

Довідка: ПрАТ Донецьксталь-метзавод створене на виробничих потужностях Донецького металургійного заводу (ВАТ ДМЗ). Спеціалізується на виробництві металургійної продукції (60% валового доходу) та торгівлі коксом (40%).

Входить до групи Донецьксталь, в складі якої також ПРАТ Донецьксталь – металургійний завод, АТ Ясинівський коксохімічний завод, АТ Макіївський коксохімічний завод, ПАТ Шахтоуправління Покровське (раніше - Червоноармійська-Західна №1) та ін.

Нагадаємо, у червні минулого року в Алчевську зупинився металургійний комбінат.