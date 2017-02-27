Донецький метзавод зупинив роботу
Про це повідомив представник підприємства, пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, в неділю денна зміна виплавила 400 тис. тонн чавуну, і домна №1 припинила роботу.
Співрозмовник агентства зазначив, що раніше ДП-1 виплавляла 1,4-1,7 тис. тонн чавуну на добу, в середньому - близько 1,5 тис. тонн. Друга доменна піч давно не вводилася в роботу, працювали однією піччю.
"Причина зупинки - брак саме ЗРС. Кокс поставлявся з Макіївського КХЗ, проблем з ним не було", - констатував представник підприємства.
Довідка: ПрАТ Донецьксталь-метзавод створене на виробничих потужностях Донецького металургійного заводу (ВАТ ДМЗ). Спеціалізується на виробництві металургійної продукції (60% валового доходу) та торгівлі коксом (40%).
Входить до групи Донецьксталь, в складі якої також ПРАТ Донецьксталь – металургійний завод, АТ Ясинівський коксохімічний завод, АТ Макіївський коксохімічний завод, ПАТ Шахтоуправління Покровське (раніше - Червоноармійська-Західна №1) та ін.
Нагадаємо, у червні минулого року в Алчевську зупинився металургійний комбінат.
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