Дорогу Львів-Луцьк відкрили після капремонту

Гройсман каже, що невдовзі такі дороги будуть по всій Україні

Автомобільну дорогу Н-17 "Львів-Луцьк" через Радехів відкрили після капітального ремонту.

"Сьогодні віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон після капітального ремонту відкрив відремонтовану автомобільну дорогу Н-17 Львів-Радехів-Луцьк - це ще один приклад якісного ремонту", - повідомляє прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

"Скоро такі дороги будуть по всій Україні!", - додав він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про початок будівництва дороги Львів - Тернопіль - Вінниця - Одеса – Миколаїв.