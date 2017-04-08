ПОЛІТИКА НОВИНИАвтомобільну дорогу Н-17 "Львів-Луцьк" через Радехів відкрили після капітального ремонту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дорогу Львів-Луцьк відкрили після капремонту
Гройсман каже, що невдовзі такі дороги будуть по всій Україні
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
"Сьогодні віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон після капітального ремонту відкрив відремонтовану автомобільну дорогу Н-17 Львів-Радехів-Луцьк - це ще один приклад якісного ремонту", - повідомляє прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.
"Скоро такі дороги будуть по всій Україні!", - додав він.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про початок будівництва дороги Львів - Тернопіль - Вінниця - Одеса – Миколаїв.
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