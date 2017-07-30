Україна почала будівництво дороги, яка з'єднає Львів з Миколаєвом

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про початок будівництва дороги Львів - Тернопіль - Вінниця - Одеса – Миколаїв.

"Ми започатковуємо нові проекти. Один з них - оновлена дорога Львів - Тернопіль - Вінниця - Одеса - Миколаїв, яка стане частиною транспортного коридору між польськими портами Балтії та нашими Чорного моря "GO HIGHWAY" (Gdansk-Odesa)", - написав Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

"У нещодавно прийнятих змінах до бюджету закладені перші 800 млн гривень на реалізацію цього проекту", - додав він.

Як зазначив прем’єр у своєму наступному пості, нові можливості сполучення Західний кордон - Львів - Одеса - Миколаїв уряд планує наростити за рахунок капітального ремонту і реконструкції різних ділянок цієї дороги, будівництва нових розв’язок та об’їздів.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України розраховує побудувати транспортний коридор, який з'єднає Україну та ЄС.

Виконувач обов'язків голови "Укравтодору" Славомір Новак розповів, що вартість будівництва одного кілометра автобану в ЄС в середньому становить близько €10 млн.