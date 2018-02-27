Дострокові вибори паралізують реформи в країні на рік, - Парубій

У разі проведення дострокових парламентських виборів втілення всіх важливих реформ, прийняття яких очікується Верховною Радою, буде призупинено на рік.

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

"У період збройної агресії дуже важлива оперативна швидка реакція парламенту. Початок кампанії дострокових виборів - це означає на півроку або навіть на рік паралізувати країну і не дати можливість приймати жодних рішень", - сказав Парубій.

За його словами, "пішовши в систему дострокових виборів (якщо навіть таке фантастично допустити), всі перераховані реформи - і Антикорупційний суд, і зняття недоторканності - вони просто знімаються з порядку денного, і вся країна переходить до виборчої системи".

"Я підкреслюю, що це - мінімум на півроку, якщо буде швидко і оперативно сформований новий склад. А якщо нас очікують довгі спікеріади, то це може тривати і до року. Фактично це - зупинити країну на рік. Залишити без Антикорупційного суду, без нового ЦВК, без нового виборчого кодексу, без зняття недоторканності", - сказав Парубій.

На його переконання, щоб цього не сталося, "треба займатися не політикою, протистоянням і пошуком рейтингу, а щоденно. планомірно. системною роботою в парламенті". Він також вважає, що тема дострокових виборів є "політизованою" і "невигідною для України".

"Для України, на моє переконання, вона на цьому етапі, етапі збройної агресії, є шкідливою і для неї немає ніяких юридичних передумов. Тому вибори до Верховної Ради України відбудуться в той термін, який передбачений Конституцією України - в жовтні наступного року", - заявив він.

Політик підкреслив, що Конституція чітко визначає умови, при яких може відбутися розпуск парламенту: "Перша з них - якщо протягом місяця після оголошення про розпад коаліції не створена нова коаліція... Друга умова, за якої можуть відбутися дострокові вибори - якщо після відставки уряду протягом 60 днів не було сформовано новий уряд... І нарешті, третя умова - якщо протягом 30 днів Верховна Рада не може розпочати пленарні засідання під час однієї сесії ".