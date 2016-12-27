ДПСУ відмовилася повертати строкову службу у 2017 році
Зокрема, про це заявив голова ДПСУ Віктор Назаренко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми не плануємо з нинішнім бюджетом повертати строкову службу", - сказав Назаренко.
Назаренко нагадав, що раніше через брак особового складу в ДПСУ відновили призов строковиків, але вже восени 2016 року, завдяки збільшенню фінансування відомства, його вдалося уникнути.
"Ми на сьогодні є професійною структурою, яка не потребує строковиків", - додав він.
Зараз у прикордонному відомстві закінчують служити 3,8 тис. строковиків, частина з яких по закінченню терміну служби має намір підписати контракт із відомством.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні повністю припинена мобілізація.
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