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ДПСУ відмовилася повертати строкову службу у 2017 році

У прикордонному відомстві закінчують служити 3,8 тис строковиків
Державна прикордонна служба не планує повертатися до практики поповнення чисельності особового складу шляхом призову на строкову службу.
ДПСУ відмовилася повертати строкову службу у 2017 році Фото: provce.ck.ua

Зокрема, про це заявив голова ДПСУ Віктор Назаренко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми не плануємо з нинішнім бюджетом повертати строкову службу", - сказав Назаренко.

Назаренко нагадав, що раніше через брак особового складу в ДПСУ відновили призов строковиків, але вже восени 2016 року, завдяки збільшенню фінансування відомства, його вдалося уникнути.

"Ми на сьогодні є професійною структурою, яка не потребує строковиків", - додав він.

Зараз у прикордонному відомстві закінчують служити 3,8 тис. строковиків, частина з яких по закінченню терміну служби має намір підписати контракт із відомством.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні повністю припинена мобілізація.

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