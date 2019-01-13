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Дрони ОБСЄ зафіксували російські танки, "Гвоздики" та "Гради" на Донбасі

10 січня цього року БПЛА Місії зафіксував на північному сході від Донецька озброєння, яке належить найманцям збройних формувань Російської Федерації
На окупованій російськими найманцями території Донеччини дрони СММ ОБСЄ зафіксували гаубиці, танки і протитанкову гармату, а поблизу Луганська - 22 системи реактивного залпового вогню "Град".
Дрони ОБСЄ зафіксували російські танки, "Гвоздики" та "Гради" на Донбасі Фото: ОБСЄ

"За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 12.01.2019, 10 січня цього року БПЛА Місії зафіксував на північному сході від Донецька озброєння, яке належить найманцям збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік від Софіївки (колишнє Карло-Марксове) три самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), п’ять танків (три T-72 і два T-64), а також одну протитанкову гармату (МТ-12 "Рапіра", 100 мм). А 11 січня на південному заході від Луганська поблизу Хрустального (колишній Красний Луч) спостерігачі зафіксували зосередження 22 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм)", - повідомляє у Facebook прес-служба ООС з посиланням на українську сторону СЦКК.

Водночас з боку російсько-окупаційних військ продовжуються факти відсутності в місцях постійного зберігання важкого озброєння в тимчасово непідконтрольному владі України районі Луганської області. Так, 11 січня спостерігачі СММ в черговий раз відзначили, що досі бракує 17 самохідних гаубиць (2С1), 10 буксируваних гаубиць (дев’ять Д-30 "Жаба", 122 мм) та однієї 2А65 "Мста-Б", 152 мм і 5 РСЗВ (БМ-21).

"Українська сторона СЦКК зазначає, що такі зухвалі дії російсько-окупаційних військ вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, про відверте нехтування взятими на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі", - зазначено у дописі.

Нагадаємо, що Україна підписала контракт із Туреччиною щодо закупівлі для української армії ударних дронів Bayraktar TB2. Обсяги контракту передбачатимуть офсетні зобов’язання.

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13 01 2019 19:32
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