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Дружина Авакова відкрила фірму з виробництва сонячної електроенергії

Компанія зареєстрована в Миколаєві
У липні 2017 року нардеп Ігор Котвицький і дружина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Інна зареєстрували фірму "Підстепне сонце", яка спеціалізується на виробництві електроенергії.
Дружина Авакова відкрила фірму з виробництва сонячної електроенергії Фото: glavcom.ua

Про це свідчить виписка з Єдиного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань, - повідомляють "Наші гроші".

Відзначають, що Котвицький вніс до статутного капіталу фірми 85 млн гривень, а Інна Авакова - 35 млн гривень.

Фірма зареєстрована в Миколаєві. У березні 2018 року ТОВ "Підстепне сонце" придбало земельну ділянку площею 25,4 га в Олешківському районі Херсонської області.

Ще одна фірма, ТОВ "Ананьївська сонячна електростанція", була зареєстрована в лютому 2018 року в місті Ананьїв Одеської області. Співвласниками компанії вказані Геннадій Гайовий і Вадим Томін, які вклали в неї по 100 тис. гривень.

Гайовий є давнім партнером голови МВС у низці українських і зарубіжних фірм, також разом з міністром і його дружиною він є співзасновником благодійного фонду ім. Маріанни Авакової. Також Гайовий і Аваков реєструвалися в сусідніх квартирах у Харкові.

Нагадаємо, за перші три місяці 2018 року в Україні введено в експлуатацію сонячних електростанцій загальною потужністю 100 мегават. Стільки ж, скільки за половину 2017 року. У період з 2014 по 2017 рік у будівництво сонячних електростанцій залучили майже 1 мільярд євро інвестицій.

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19 06 2018 14:50
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