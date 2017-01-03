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Дружину кандидата в президенти Франції Фійона взяли під варту

Пенелопу Фійон звинувачують у розкраданні і незаконному використанні державних коштів
Дружину кандидата в президенти Франції від Республіканської партії Франсуа Фійона взяли під варту.
Дружину кандидата в президенти Франції Фійона взяли під варту Франсуа Фійон. Фото: zdf.de

Пенелопу Фійон звинувачують у розкраданні і незаконному використанні державних коштів, повідомляє Bloomberg з посиланням на французькі ЗМІ.

Французькі журналісти пишуть про скасування всіх планів кандидатом у президенти 1 березня і відвідуванні допиту щодо справи про розкрадання державних коштів.

У штабі кандидата заперечують інформацію і кажуть, що дружина Фійона вдома.

Нагадаємо, що дружина кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона і двоє його синів отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євроФійон, будучи депутатом парламенту, влаштував дружину на посаду асистентки.

 

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01 03 2017 12:58
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