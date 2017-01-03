Дружину кандидата в президенти Франції Фійона взяли під варту

Пенелопу Фійон звинувачують у розкраданні і незаконному використанні державних коштів

Дружину кандидата в президенти Франції від Республіканської партії Франсуа Фійона взяли під варту.

Пенелопу Фійон звинувачують у розкраданні і незаконному використанні державних коштів, повідомляє Bloomberg з посиланням на французькі ЗМІ.

Французькі журналісти пишуть про скасування всіх планів кандидатом у президенти 1 березня і відвідуванні допиту щодо справи про розкрадання державних коштів.

У штабі кандидата заперечують інформацію і кажуть, що дружина Фійона вдома.

Нагадаємо, що дружина кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона і двоє його синів отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро. Фійон, будучи депутатом парламенту, влаштував дружину на посаду асистентки.