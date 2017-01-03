ПОЛІТИКА НОВИНИДружину кандидата в президенти Франції від Республіканської партії Франсуа Фійона взяли під варту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дружину кандидата в президенти Франції Фійона взяли під варту
Пенелопу Фійон звинувачують у розкраданні і незаконному використанні державних коштів
Франсуа Фійон. Фото: zdf.de
Пенелопу Фійон звинувачують у розкраданні і незаконному використанні державних коштів, повідомляє Bloomberg з посиланням на французькі ЗМІ.
Французькі журналісти пишуть про скасування всіх планів кандидатом у президенти 1 березня і відвідуванні допиту щодо справи про розкрадання державних коштів.
У штабі кандидата заперечують інформацію і кажуть, що дружина Фійона вдома.
Нагадаємо, що дружина кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона і двоє його синів отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро. Фійон, будучи депутатом парламенту, влаштував дружину на посаду асистентки.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 03 2017 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану