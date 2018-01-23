ДТЕК Ахметова звинуватив держкомпанію в порушеннях з поставками вугілля

Державна компанія Центренерго, починаючи з грудня 2017 року, порушує умови моделі зустрічних поставок вугілля з ДТЕК, яка працювала протягом останніх років.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"З грудня існуюча модель (модель скорочення логістичних витрат, при якій ДТЕК Павлоградвугілля і ДТЕК Добропіллявугілля постачають вугілля на ТЕС Центренерго, а держшахти західного регіону - на ТЕС ДТЕК Західенерго) порушена Центренерго. Компанія відмовляється купувати вугілля ДТЕК Павлоградвугілля і ДТЕК Добропіллявугілля", - повідомили в ДТЕК.

У прес-службі холдингу додали, що, незважаючи на припинення закупівель вугілля з боку Центренерго, ДТЕК ще тривалий час продовжував купувати вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну, розраховуючи на відновлення зустрічних поставок.

Модель зустрічних поставок економічно виправдана і ми готові продовжувати по ній працювати. У той же час одностороннє тривале невиконання поставок з боку Центренерго змушує нас перенаправляти той обсяг вугілля, який закладався для державних ТЕС, зі сходу країни на свої західноукраїнські електростанції, - резюмували в ДТЕК.

За даними холдингу, обсягів видобутку ДТЕК вугілля газової групи досить для забезпечення потреб власних ТЕС.

Як повідомлялося, Центренерго експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.

ДТЕК Західенерго експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірської ТЕС, а також Ладижинську ГЕС (7,5 МВт) сумарною встановленою потужністю 4668,5 МВт. Структурам СКМ Ріната Ахметова належить 97,2% акцій ДТЕК Західенерго.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ахметова стане 100-процентним власником акцій "Донецькобленерго".